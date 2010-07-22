S&P підвищить рейтинги України?

18:02, 22 липня 2010
Фінанси
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Рейтинги на перегляді з "позитивним" прогнозом

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor’s (S&P) сьогодні заявила про те, що довгострокові суверенні кредитні рейтинги України — «В» за зобов`язаннями в іноземній валюті і «В+» за зобов`язаннями в національній валюті — внесені до списку CreditWatch («рейтинги на перегляді») з "позитивним" прогнозом.

Про це йдеться у прес-релізі S&P, переданому агентству УНІАН.

«Внесення рейтингів до списку CreditWatch обумовлене посиленням заходів з фіскальної консолідації уряду України і реалізацією заходів щодо виконання вимог МВФ, що є обов`язковою умовою надання підтримки цій організації, на тлі поліпшення перспектив економічного зростання», - заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Френклін ГІЛЛ.

«Ми розглядаємо рішення уряду про збільшення внутрішніх тарифів на газ як свідоцтво політичного рішення відновити фінансовий стан «Нафтогазу» і виконати умови, необхідні для відновлення перерваної програми Міжнародного валютного фонду», - зазначив він. Ф.ГІЛЛ також висловив очікування, що рейтинги будуть підвищені на один ступінь, коли угода буде підписана і всі умови будуть виконані. І, навпаки, за словами аналітика, якщо МВФ не підпише програму або реалізація заходів буде відкладена, прогноз може бути знову переглянутий на «стабільний».

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