НБУ скасував рефінансування банків

Національний банк України скасував рефінансування банків з метою стимулювання кредитування економіки, а також затвердив нове положення про надання банкам стабілізаційних кредитів.

Це передбачено постановою правління Нацбанку від 13 липня 2010 р. №327, зареєстрованою в Міністерстві юстиції і оприлюдненою на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, припиняє дію постанова правління НБУ від 4 лютого 2010 р. №47 «Про затвердження Положення про рефінансування і надання Національним банком України кредитів банкам України з метою стимулювати кредитування економіки на період її виходу на докризові параметри».

Крім того, постановою №327 передбачається, що НБУ надає стабілізаційні кредити платоспроможним банкам на строк до 90 днів з можливістю продовжити термін користування кредитом ще на 90 днів. Загальний термін користування стабкредитом не може перевищувати 360 днів, а у разі реальної загрози стабільності роботи банку – 450 днів.

Розмір процентної ставки за стабкредитами визначається в річних відсотках на рівні облікової ставки НБУ плюс 2 п.п., ставка є плаваючою.

«Заборгованість банків за стабілізаційними кредитами, наданими Нацбанком для підтримки ліквідності у разі реальної загрози стабільності роботи банків, підлягає поверненню, згідно з умовами кредитних угод. Продовження терміну користування такими кредитами здійснюється на підставі клопотання банку», - йдеться у постанові НБУ.

НБУ видає стабкредити під основне і додаткове забезпечення. Основне забезпечення – державні облігації всіх випусків, боргові цінні папери, емітовані НБУ, облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів, гарантії уряду і кошти в іноземній валюті. Коригуючий коефіцієнт за основним забезпеченням – 0,9%.

До додаткового забезпечення належать майнові права на майбутні надходження коштів на кореспондентський рахунок банку, відкритий в НБУ.

Постанова набуває чинності від дня її офіційної публікації.

Довідка УНІАН. У лютому 2010 р. Міністерство юстиції України зареєструвало постанову правління Національного банку України від 4 лютого 2010 року №47 «Про затвердження Положення про рефінансування і надання Нацбанком кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри».

Документом передбачається, що стимулюючі кредити Нацбанку надаються тільки тим банкам, які відповідають встановленим НБУ критеріям класифікації. Пропонується розподілити банки за класами А (найнадійніші), Б, В і Р.

Національний банк має право надати банку, віднесеному до класу не нижче Б, стимулюючий кредит строком до 5 років (але не більше терміну, передбаченого кредитним проектом) як одноразово, так і у формі кредитної лінії, залежно від потреби в ньому, з метою кредитування вітчизняного товаровиробника. При цьому банкам класу не нижче В стимулюючі кредити пропонується надавати строком до 3 років, іншим банкам – строком до 1 року.

Процентна ставка за стабілізаційними і стимулюючими кредитами плаваюча і базується на обліковій ставці Нацбанку. Її величина залежить від класу банку і категорії забезпечення.