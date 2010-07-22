ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України до 4,1%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2011 році з 4% до 4,1%.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, при цьому ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України в 2010 році на рівні 4%.

За оцінками ЄБРР, зростання ВВП України у 1-му кварталі поточного року становило 4,9%, у 2-му кварталі - 2,3%, у 3-му кварталі становитиме 2,9%, у 4-му кварталі - 6%.

Нагадаємо, у травні ц.р. ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2010 і 2011 роках з 3% до 4%.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Moody`s прогнозує зростання ВВП України в 2010 році на рівні 3,3%, у 2011 році - 4,5%.