Міжбанк: котирування 7,8920/7,8990 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8920/7,8990 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися до 0,2597/0,2601 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,1640/10,1755 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,2868/1,2870 дол./євро (четвер, 22 липня, - 1,2786/1,2788 дол./євро).

У четвер, 22 липня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8973 грн./дол.