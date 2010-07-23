Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,87 грн./дол., продають – за 7,90 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 22 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,7% відучора і сьогодні становить 10,06/10,22 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,90-10,14 грн./євро, з продажу – в межах 10,15-10,27 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 22 липня підвищився на 0,2% і сьогодні становить 0,2511/0,2596 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,87 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора трохи підвищився на 0,5% і сьогодні становить 10,07/10,21 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,95-10,14 грн./євро, з продажу – в межах 10,18-10,27 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці трохи підвищився порівняно з 22 липня і сьогодні становить 0,2507/0,2594 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні ц банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,91 грн., євро – 9,95/10,24 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,90 грн., євро – 9,85/10,20 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,86/7,903 грн., євро – 9,90/10,15 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 23 липня, становить: гривні до долара США – 7,897, до євро – 10,147645, до російського рубля – 0,25874.