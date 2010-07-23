Україні слід повчитися у Грузії реформуванню податкової системи

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україні слід запозичити досвід Грузії з дерегулювання і реформування податкової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі «5 каналу».

С.ТІГІПКО відзначив, що під час візиту до Грузії, зустрічей з керівництвом країни і ознайомленням з економічною ситуацією його вразили деякі досягнення цієї країни.

«Вражають деякі позиції, деякі досягнення грузинської сторони, в першу чергу з дерегулювання», – сказав віце-прем`єр.

За його словами, в Грузії для отримання рішення на будівництво необхідно максимум 30 днів, а в деяких випадках для отримання дозволу на будівництво готелю досить і 5 днів. А реєстрація автомобіля разом з розмитненням триває 20 хвилин, відзначив С.ТІГІПКО.

Віце-прем`єр-міністр також повідомив, що найближчими днями до Грузії за його дорученням відправиться група українських фахівців для вивчення досвіду проведення реформ в податковій системі. Деякі прогресивні норми грузинського податкового законодавства можуть бути використані при доопрацюванні Податкового кодексу України, відзначив С.ТІГІПКО.

За його словами, у перспективі треба буде детально вивчити також досвід Грузії у сфері видачі дозволів на будівництво.