Українська банківська система залишається в зоні ризику

НБУ оприлюднив попередні основні показники роботи українських банків за перші півроку. Ці дані дозволяють зробити ряд висновків про «самопочуття» вітчизняної фінансової системи в цілому.

Готівки в касах банків стає все менше. Багато в чому це пов`язано з тим, що економіка з невгамовним апетитом продовжує її поглинати, а розмови про «драконівський» Податковий кодекс, який восени збирається затвердити парламент, стимулюють бізнес запасатися "готівкою". Як результат – чим більше товарного ринку в тіні, тим менше затребувані банки.

Міжбанк частково відновився, але не досяг докризового рівня. Його фактично знищив обвал ринку в кінці 2008 року. Навіть найнадійніші банки не змогли вчасно розрахуватися за боргами. І тому на порядку денному питання – чому ставки міжбанківських кредитів залишаються низькими (2-2,7% річних)? Багато в чому винна надмірна ліквідність. Важливу роль грає недовіра, яка зберігається, – фінустанови не хочуть надавати «колегам» кредити на жодних умовах.

На чому заробляють банки? Перш за все, на валютних операціях. Благо, народ у нас вірний традиції – любить скуповувати, а потім продавати іноземні банкноти. Ще одна стаття доходу - операції з цінними паперами, як правило, це – облігації внутрішньої державної позики. До 1 липня вклади банків в ОВДП склало більше 61 млрд. грн. У 2008 році подібні інвестиції не перевищили 30 млрд. грн. Для багатьох фінустанов такі «рухи» тіла дозволяють триматися на плаву і розраховуватися за боргами.

Кредитна сторона медалі. Обсяг кредитів юридичних осіб росте, а фізичних – падає. При цьому якщо залишки за валютними кредитами на 1 липня перерахувати за діючим курсом долара, то порівняно з 2008 роком, обсяг позик юросіб і фізосіб зараз значно вищий – «ріст кредитування йде прискореними темпами». Але, якщо перерахувати той же обсяг у валютному еквіваленті, то в порівнянні з літом 2008 року виходить різниця в «мінус» 7 млрд. дол. Ось ця сума і тисне на товарний ринок. Логічне питання – де ці гроші узяти?

Резерви під позики. До 1 липня 2010 р. банки сформували резерви під проблемні кредити на суму більше 106 млрд. грн. На цю ж дату 2008 року - 18 млрд. грн. Фактично 88 млрд. грн. заморожено на рахунках фінустанов. При цьому абсолютно зрозуміло, що банки не «вибачатимуть позичальникам», списуючи за рахунок резервів збитки. Якщо вони зважаться на такий крок, то їх капітал скоротиться на ідентичну суму. На сьогодні сукупний капітал українських банків складає 127 млрд. грн. Якщо відмінусувати з них 106 млрд. грн., то вийде повний «абзац» для банківської системи. Нацбанк це чудово усвідомлює. Хоч регулятор і вимагає посилення заходів відносно «токсичних» активів, але не поспішає карати ті банки, які їх продовжують утримувати на балансах.

Звідки у банків гроші? Більше 31% пасивів банків (без капіталу) складають гроші фізичних осіб. Частка коштів юридичних осіб - 16% (до 1 липня ц.р.), тоді як на аналогічну дату 2008 року - 22%. Криза позбавила фінустанови можливості залучати дешеві гроші з-за кордону, заблокувала процес продажу власних облігацій. Саме тому вся надія – на кошти населення.

"Токсичні" активи. За червень 2010 року збитки банківської системи виросли на 833 млн. грн., досягнувши до липня 8,3 млрд. грн. Головна причина – резерви під «токсичні активи». Якщо вони скорочуватимуться, то доходи стануть рости.

До липня 2010 р. рентабельність активів банків - «мінус» 4,38%. Маржа за відсотками скорочується, що цілком логічно з урахуванням зниження ставок за депозитами. Насторожує інше – на дуже низькому рівні знаходиться показник спреду. До 1 липня він був на рівні 4,4%, що значно нижче, ніж в докризовий період.

Висновок один – банки явно йдуть на ризик, продовжуючи залучати депозити, «заморозивши» при цьому кредитування, а дохід за «старими» позиками абсолютно недостатній.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)