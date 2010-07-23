Реформування місцевих бюджетів продовжено

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1467-р від 21 липня вніс зміни до Концепції реформування місцевих бюджетів, яка була затверджена у травні 2007 року урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд М.АЗАРОВА подовжив з 2011 до 2014 року реформу у сфері місцевих бюджетів відповідно до стратегічного завдання регіональної політики - створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку, високої продуктивності виробництва та зайнятості населення.

Крім того, уряд М.АЗАРОВА відмовився від сприяння утворенню у місцевих бюджетах фондів регіонального розвитку для розбудови соціальної та інженерної інфраструктури регіонів.

Як повідомляв УНІАН, уряд В.ЯНУКОВИЧА розпорядженням № 308 від 23 травня 2007 року затвердив Концепцію реформування місцевих бюджетів, яка передбачала завершення до 2011 року удосконалення бюджетного та податкового законодавства з метою зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування у середньостроковій перспективі для забезпечення цілісності, послідовності та стабільності державної фінансової політики у сфері місцевих бюджетів.

Концепція уряду В.ЯНУКОВИЧА також передбачала створення фондів регіонального розвитку, джерелом формування яких повинну була стати частина коштів від сплати податку на прибуток підприємств, яка зараховувалася за місцем провадження виробничої діяльності і місцезнаходженням філій та інших відокремлених підрозділів. Основні засади утворення та функціонування таких фондів мали визначатися Бюджетним кодексом України.