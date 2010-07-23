Документацію для призначення субсидій "оплатять" ветерани війни

Кабінет міністрів України постановою № 624 від 21 липня затвердив заходи з організації роботи по наданню населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.

Текст відповідної постанови за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд постановив, що закупівля товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виготовленням повідомлень про надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком, бланків документів для надання таких субсидій і зразків їхнього заповнення, здійснюватиметься за процедурою закупівлі в одного учасника за погодженням з Міністерством економіки.

Кабмін доручив Міністерству фінансів збільшити Міністерству праці та соціальної політики видатки на виготовлення матеріалів за бюджетною програмою "Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України" в сумі 6,596 млн. грн. шляхом зменшення видатків за бюджетною програмою "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань".

Уряд доручив Міністерству праці та соціальної політики до 23 липня затвердити форми заяви про надання житлової субсидії за спрощеним порядком та декларації про доходи і майновий стан осіб, які звернулися за наданням такої субсидії, а також забезпечити виготовлення повідомлень про надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком, бланків документів для надання таких субсидій і зразків їхнього заповнення.

Згідно з постановою уряду, Пенсійний фонд повинен до 6 серпня забезпечити надсилання пенсіонерам матеріалів для призначення житлових субсидій.

Як повідомляв УНІАН, уряд на засіданні 14 липня затвердив заходи з посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу і 10% - для непрацездатних громадян.