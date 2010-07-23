Стельмах продовжить обіймати посаду голови НБУ

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ обійматиме посаду до внесення відповідним органом пропозиції про його звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сьогодні на прес-конференції.

«Зараз він (В.СТЕЛЬМАХ – УНІАН) має право на продовження своєї діяльності. Якщо буде внесена нова кандидатура, в цьому разі стоятиме питання про його заміну», – сказала вона.

І.АКІМОВА відзначила, що згідно із законом В.СТЕЛЬМАХ не позбавлений права обіймати посаду голови НБУ більше 5 років.

Як повідомляв УНІАН, п`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року. Водночас голова групи радників НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що В.СТЕЛЬМАХ не збирається писати заяву про відставку, а згідно із законом передати повноваження він може лише призначеному Верховною Радою за поданням Президента голові, та і те лише після того, як буде проголосована відставка нинішнього керівника НБУ.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 15 липня підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку», яким термін перебування на посаді голови НБУ збільшено до 7 років.