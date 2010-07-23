Зовнішньоторговий оборот України сягнув 56 млрд. дол.

За попередніми підрахунками Міністерства економіки, Державної митної служби і Держкомстату України, зовнішньоторговий оборот товарами і послугами в країні за січень-червень 2010 року становив 56 млрд. доларів, що на 28,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

За його словами, за підсумками I півріччя 2010 р. сальдо зовнішньої торгівлі в Україні було позитивним – 425 млн. дол., тоді як торік за перше півріччя було відмічено негативне сальдо у розмірі 491,9 млн. дол.

Обсяг експорту товарів і послуг в січні-червні ц.р. становив 28,2 млрд. дол., що на 30,6% більше, ніж за аналогічний період 2009 р., зокрема, експорт товарів становив 23,1 млрд. дол. (зростання 33,5%).

В експорті 36,4% припадає на продукцію ГМК (зростання на 40% порівняно з першим півріччям 2009 року), на продукцію АПК і харчопрому припадає 18,4%, машинобудування – 17,6% (також зростання на 40%), на мінеральні продукти – 12,2%, хімпром – 7,7%.

В.МУНТІЯН відзначив, що зростання експорту з України відмічене в усіх галузях економіки і за всіма географічними напрямками: СНД і Євросоюз – на 40%, Азія – на 15,4%, Африка – 22,3%, Америка – 120%, Австралія і Океанія – 60%.

Експорт до Росії збільшився на 68,2%, до Білорусі – на 40,7%.

Імпорт товарів і послуг в Україні в першому півріччі 2010 року становив 27,8 млрд. дол., що на 25,8% більше від показника за перше півріччя 2009 року, зокрема імпорт товарів становив 25,5 млрд. дол. (зростання 29,2%).

Більше за інші товари збільшився імпорт мінеральної продукції – на 35,5%, машинобудування – 19,6%, хімпрому – 17,1%, продукції АПК і харчопрому – 10,5%, металургії – на 6,5%.