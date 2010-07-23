Столичного казначея Падалка звільнять?

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ узгодив з Міністерством фінансів України питання звільнення голови фінансового управління КМДА Віктора ПАДАЛКИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Я вчора узгодив з Міністерством фінансів цю процедуру. Я в понеділок її розпочав і вчора узгодив питання його звільнення. Тому у нас буде новий начальник Головного фінансового управління», - сказав О.ПОПОВ. Він зазначив, що незабаром у КМДА буде оголошено конкурс на заміщення цієї посади, який, на думку О.ПОПОВА, завершиться за 10-12 днів. До завершення цього конкурсу і призначення нового голови управління буде призначено виконувача обов’язків.

Коментуючи причину звільнення В.ПАДАЛКИ, О.ПОПОВ сказав: «10% прихований дефіцит бюджету. Запитайте у будь-якого фахівця бюджетотворення, нормально це чи ні, але, безумовно, що ненормально. Я вважаю, що за будь-яких обставин неможливо було такого допускати».

Також, за словами О.ПОПОВА, за перше півріччя бюджет Києва недоотримав 1 млрд. грн. реальних доходів.