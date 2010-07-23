Уряд прогнозує другу хвилю кризи - Мінекономіки

В уряді України вважають, що нас очікує друга хвиля економічної кризи, і роблять все, аби підготуватися до неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

«Що стосується того, чи може бути друга хвиля кризи, – справді, може бути.

Хочу вам сказати як учений-економіст, що вона буде і до неї треба готуватися. Щоб ми не чекали і не думали, що ця хвиля обійде нас. Вона може ще вдарити (по Україні – УНІАН) вдвічі сильніше, ніж по інших країнах», – сказав заступник міністра.

При цьому він наголосив, що уряд враховує у своїх програмах можливість нової хвилі кризи.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня ц.р. в інтерв`ю УНІАН екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН заявив про можливість виникнення восени другої хвилі економічної кризи.