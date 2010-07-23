Комітет з економічних реформ готує ряд законопроектів

Комітет з економічних реформ на вересень готує низку законопроектів для розгляду у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні під час прес-конференції.

За її словами, на вересень Комітет підготує ряд законопроектів, які Президент подаватиме до парламенту як невідкладні. Вони стосуватимуться законів, які вже на розгляді у ВР – це закон про ліцензування і декілька законів, пов`язаних з технічним регулюванням, а також закон про банкрутство.

«Велику увагу буде приділено зміні законодавчої бази у сфері приватизації, зараз ці закони готуються в Кабміні і проходять відповідну експертизу в Адміністрації Президента», - сказала І.АКІМОВА.

Крім того, за її словами, в серпні заплановано підготувати законопроекти, що стосуються питань спрощення дозвільних процедур в будівництві, а також питань, пов`язаних з ринком землі, зокрема законопроект про державний земельний кадастр.