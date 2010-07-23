Позитивне сальдо торгового балансу цьогоріч складе 1 млрд. грн.

У Міністерстві економіки України чекають, що за підсумками поточного року сальдо торгового балансу України буде позитивним і може досягти в середньому рівня 1 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН.

«За нашими прогнозами, воно буде позитивним. Десь мільярд доларів США», - сказав В.МУНТІЯН.

При цьому він не виключив, що за позитивним прогнозом сума позитивного сальдо може збільшитися до 1,6-1,8 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженими урядом макропоказниками на 2010 рік, негативне сальдо зовнішньої торгівлі за підсумками року очікується у розмірі 1,9 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 разу – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.