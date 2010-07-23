Міжбанк: котирування 7,8940/7,8980 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8920/7,8990 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,8945/7,8975 грн./дол. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 7,8940/7,8980 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8970 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2601/0,2603 грн./рубль. На час закриття ціни піднялися – 0,2602/0,2604 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель дещо знизився і становив 30,3260 рублів за долар (-0.1240).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2868/1,2870 дол./євро, а до 16:00 зросли до 1,2890/1,2892 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1640/10,1755 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,2195/10,2300 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,1920/10,1995 грн./євро.