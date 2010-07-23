Частину кредиту МВФ використають на покриття дефіциту бюджету?

Міжнародний валютний фонд (МВФ) може дозволити Україні використовувати частину траншу кредиту на покриття дефіциту державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сьогодні під час прес-конференції.

«Чи важливо це для вирішення бюджетних проблем? Так, це важливо в тому випадку, якщо МВФ дасть дозвіл використовувати частину цієї суми на бюджетний дефіцит», - сказала вона. За словами І.АКІМОВОЇ, з боку України підготовлено практично всі вимоги МВФ у рамках співпраці й Україна розраховує на отримання чергового траншу. Вона також нагадала, що рада директорів МВФ на засіданні 28 липня повинна розглянути питання про подальшу співпрацю з Україною.

«Сам транш МВФ не є панацеєю від усіх бід. Проте це не стільки гроші, скільки політичний сигнал, який йде разом із продовженням співпраці з МВФ про те, що в Україну вірять», - говорить І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна отримала три транші на загальну суму 10,6 млрд. дол.

На початку липня ц.р. Кабінет Міністрів України і місія МВФ узгодили нову програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 роки. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

15 липня джерело в уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що цього року Україна очікує отримати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду, еквівалентний близько 10 млрд. грн.