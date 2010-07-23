НБУ заявляє про виконання всіх вимог для одержання кредиту МВФ

Національний банк України заявляє про виконання всіх вимог для одержання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Про це говориться в повідомленні Нацбанку, переданому УНІАН.

Зокрема, були ухвалені Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України"; постанова правління НБУ від 13 липня 2010 р. №327 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України", яким також скасовується постанова правління НБУ від 4 лютого 2010 р. №47 "Про затвердження Положення про рефінансування і надання Національним банком України кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри".

Робота з підготовки нової програми МВФ "Стенд-бай" для України була завершена 16 липня. Зокрема, до Вашингтона було направлено відповідний спільний запит (лист про наміри) уряду і Нацбанку, адресований директорові-розпорядникові МВФ.

У НБУ нагадали, що засідання Виконавчої ради МВФ, під час якого планується винести постанову щодо виділення Україні фінансування в рамках нової програми "Стенд-бай", заплановане на 28 липня 2010 р.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна одержала три транші на загальну суму 10,6 млрд. дол.

На початку липня ц.р. Кабінет Міністрів України і місія МВФ узгодили нову програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 року. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.