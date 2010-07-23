НБУ заявляє про виконання всіх вимог для одержання кредиту МВФ

18:30, 23 липня 2010
Фінанси
0

Говориться у повідомленні Нацбанку

Національний банк України заявляє про виконання всіх вимог для одержання кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Про це говориться в повідомленні Нацбанку, переданому УНІАН.

Зокрема, були ухвалені Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національного банку України"; постанова правління НБУ від 13 липня 2010 р. №327 "Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України", яким також скасовується постанова правління НБУ від 4 лютого 2010 р. №47 "Про затвердження Положення про рефінансування і надання Національним банком України кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри".

Робота з підготовки нової програми МВФ "Стенд-бай" для України була завершена 16 липня. Зокрема, до Вашингтона було направлено відповідний спільний запит (лист про наміри) уряду і Нацбанку, адресований директорові-розпорядникові МВФ.

У НБУ нагадали, що засідання Виконавчої ради МВФ, під час якого планується винести постанову щодо виділення Україні фінансування в рамках нової програми "Стенд-бай", заплановане на 28 липня 2010 р.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна одержала три транші на загальну суму 10,6 млрд. дол.

На початку липня ц.р. Кабінет Міністрів України і місія МВФ узгодили нову програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 року. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter