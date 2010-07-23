ГОЛОВНЕ на 23 липня

Основні події сьогоднішнього дня

Фінанси

За попередніми підрахунками Міністерства економіки, Державної митної служби і Держкомстату України, зовнішньоторговий оборот товарами і послугами в країні за січень-червень 2010 року становив 56 млрд. доларів, що на 28,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра економіки України Валерій МУНТІЯН.

За його словами, за підсумками I півріччя 2010 р. сальдо зовнішньої торгівлі в Україні було позитивним – 425 млн. дол., тоді як торік за перше півріччя було відмічено негативне сальдо у розмірі 491,9 млн. дол.

Обсяг експорту товарів і послуг в січні-червні ц.р. становив 28,2 млрд. дол., що на 30,6% більше, ніж за аналогічний період 2009 р., зокрема, експорт товарів становив 23,1 млрд. дол. (зростання 33,5%).

В експорті 36,4% припадає на продукцію ГМК (зростання на 40% порівняно з першим півріччям 2009 року), на продукцію АПК і харчопрому припадає 18,4%, машинобудування – 17,6% (також зростання на 40%), на мінеральні продукти – 12,2%, хімпром – 7,7%.

В.МУНТІЯН відзначив, що зростання експорту з України відмічене в усіх галузях економіки і за всіма географічними напрямками: СНД і Євросоюз – на 40%, Азія – на 15,4%, Африка – 22,3%, Америка – 120%, Австралія і Океанія – 60%.

Експорт до Росії збільшився на 68,2%, до Білорусі – на 40,7%.

Імпорт товарів і послуг в Україні в першому півріччі 2010 року становив 27,8 млрд. дол., що на 25,8% більше від показника за перше півріччя 2009 року, зокрема імпорт товарів становив 25,5 млрд. дол. (зростання 29,2%).

Більше за інші товари збільшився імпорт мінеральної продукції – на 35,5%, машинобудування – 19,6%, хімпрому – 17,1%, продукції АПК і харчопрому – 10,5%, металургії – на 6,5%.

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У Міністерстві економіки України чекають, що за підсумками поточного року сальдо торгового балансу України буде позитивним і може досягти в середньому рівня 1 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив заступник міністра економіки Валерій МУНТІЯН.

«За нашими прогнозами, воно буде позитивним. Десь мільярд доларів США», - сказав В.МУНТІЯН.

При цьому він не виключив, що за позитивним прогнозом сума позитивного сальдо може збільшитися до 1,6-1,8 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженими урядом макропоказниками на 2010 рік, негативне сальдо зовнішньої торгівлі за підсумками року очікується у розмірі 1,9 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 разу – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.

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Кабінет Міністрів України своєю постановою (№615 від 21 липня ц.р.) затвердив Порядок використання в 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у держбюджеті для часткової компенсації відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення готелів і прилеглих до них територій у рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це йдеться в постанові, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, бюджетні кошти виділяються для часткового відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції й переоснащення готелів і прилеглих до них територій, передбачених Державною цільовою програмою підготовки і проведення в Україні Євро-2012.

Головним розпорядником коштів є Національне агентство з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відшкодування надається власникам об`єктів інфраструктури, вказаних у програмі, які надають послуги з тимчасового розміщення в готелях категорії 5,4 і 3 зірки й залучили кредити.

Відшкодування надається за фактично нараховані й сплачені в поточному році суми відсотків за користування кредитами, наданими банками, в розмірі, передбаченому кредитними договорами, але не більш як 10% річних, за умови оплати позичальником з власних коштів не менш як 8% річних.

Компенсація надається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Національним агентством за узгодженням з Мінфіном, Мінекономіки і Мінрегіонбудом.

З метою організації і проведення конкурсу Національне агентство створює комісію в складі не менш як семи осіб, призначає голову і секретаря комісії.

При визначенні переможця конкурсу перевага надається тим позичальникам, які виконали роботи з будівництва, реконструкції й переоснащенні готелів на 30% і більше.

У разі, коли позичальник не забезпечить здачу в експлуатацію готелю до 1 березня 2012 р. він повертає в установленому порядку до 1 липня 2012 р. до державного бюджету суму фактично одержаного відшкодування з урахуванням річного рівня інфляції і процентної ставки Національного банку за кредитами на відповідний термін.

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Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку”.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку” 1 липня.

Цим законом доповнено Закон "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" положенням, згідно з яким розмір статутного капіталу депозитарію має становити не менше 15 мільйонів гривень, а розмір власного капіталу клірингового депозитарію має становити не менше 25 мільйонів гривень.

Передбачено, що банки, торговці цінними паперами або реєстратори за наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів мають право бути зберігачами, провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів. Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача юридична особа повинна мати повністю сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень. Зберігач за дорученням власника може провадити операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

У законі визначено також, що розмір статутного капіталу реєстратора має становити не менше 100 тисяч гривень. Статтю 29 Закону "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" доповнено нормою, згідно з якою розмір статутного капіталу компанії з управління активами має становити не менше 7 мільйонів гривень.

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2011 році з 4% до 4,1%.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, при цьому ЄБРР зберіг прогноз зростання ВВП України в 2010 році на рівні 4%.

За оцінками ЄБРР, зростання ВВП України у 1-му кварталі поточного року становило 4,9%, у 2-му кварталі - 2,3%, у 3-му кварталі становитиме 2,9%, у 4-му кварталі - 6%.

Нагадаємо, у травні ц.р. ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2010 і 2011 роках з 3% до 4%.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Moody`s прогнозує зростання ВВП України в 2010 році на рівні 3,3%, у 2011 році - 4,5%.

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Міністерство фінансів України оголосило про чотири розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як повідомляється на сайті Мінфіну, розміщення ОВДП призначене на 27 липня.

Зокрема, планується провести 127-е дорозміщення 1 тис. короткострокових державних облігацій (термін обігу 189 днів) і 128-е розміщення також 1 тис. облігацій з терміном обігу 364 дні номінальною вартістю 1 тис. грн. Термін погашення облігацій - 2 лютого і 27 липня 2011 р. відповідно.

Також відбудеться 129-е розміщення 1 тис. середньострокових державних облігацій (термін обігу 973 дні) номінальною вартістю 1 тис. грн. Термін погашення облігацій - 27 березня 2013 р.

Крім того, буде проведено 130-е розміщення 1 тис. середньострокових держоблігацій (термін обігу 1134 дні) номінальною вартістю 1 тис. грн. Термін погашення облігацій - 4 вересня 2013 р.

Кошти від 130-го розміщення облігацій будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів Державної цільової програми з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

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Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8920/7,8990 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,8945/7,8975 грн./дол. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 7,8940/7,8980 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8970 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2601/0,2603 грн./рубль. На час закриття ціни піднялися – 0,2602/0,2604 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель дещо знизився і становив 30,3260 рублів за долар (-0.1240).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2868/1,2870 дол./євро, а до 16:00 зросли до 1,2890/1,2892 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1640/10,1755 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,2195/10,2300 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,1920/10,1995 грн./євро.

Кадрова політика

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ упевнений, що восени Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не відправить його уряд “реформаторів” у відставку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ заявив в інтерв`ю газеті “Київський телеграф”, коментуючи чутки про те, що восени глава держави відправить у відставку уряд.

”Це черговий блеф опозиції”, - сказав М.АЗАРОВ.

На його переконання, “нинішня влада єдина у розумінні цього, тому про відставку реформаторів не може бути мови”.

Водночас, М.АЗАРОВ заявив, що “влада повинна бути зосереджена в одних руках”.

“Тому я виступаю за сильну президентську республіку, в якій парламент, безумовно, має важливі контрольні та законодавчі повноваження”, - зазначив прем’єр.

За його словами, “сьогодні ми, по суті, навіть не вносячи змін до Конституції, цю модель влади і реалізуємо”.

“Що ж стосується різних пліток з приводу розколу, якихось непорозумінь у нашій команді, то можу відповідально заявити: ніякого розколу немає. Є окремі питання, з приводу яких виникають дискусії. Це природно», - вважає М.АЗАРОВ.

Водночас, констатував він, “ми ніколи свої особисті амбіції не виносимо на суд публіки; намагаємося не допустити, щоб суб`єктивні амбіції грали якусь роль в політиці”.

Прем’єр-міністр пошкодував, що “окремі наші товариші іноді дозволяють собі робити емоційні заяви”. “Це дає ґрунт для появи якихось бульварних провокацій: опозиція починає будувати якісь припущення. Це дійсно заважає спокійно працювати. Від кожного члена нашої команди вимагається виваженість, розсудливість, спокій, витримка і вміння стримувати свої емоції. Ніякого розколу в команді в найближчі роки не буде. І не буде ніяких поразок”, - підсумував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО 22 липня заявив про можливість восени або відставки прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА, або зміни половини складу уряду.

"Це зараз найбільша інтрига - конфлікт усередині Партії регіонів. Відносно уряду є два сценарії: повна відставка або зміна половини міністрів", - сказав віце-спікер.

ПЕК

Уряд розраховує найближчим часом домовитись про створення газотранспортного консорціуму між Україною, Європейським Союзом і Російською Федерацією.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю газеті “Київський телеграф”, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

”Світова практика знає приклади, коли подібні переговори ведуться роками, а потім протягом дня досягається результат. Ми ж поки тривалість переговорів вимірюємо місяцями, проте розраховуємо, що найближчим часом все-таки домовимося”, - заявив глава уряду, відповідаючи на питання про хід переговорів про створення міжнародного газотранспортного консорціуму.

Він повідомив, що з цього питання проведено кілька раундів переговорів з Росією і з Євросоюзом.

За словами прем’єр-міністра, Україна пропонує Росії надати гарантії транзитних поставок, “наприклад, протягом 10 років прокачувати через нашу територію 150 млрд. кубів газу щорічно”, а Євросоюзу – “гарантувати закупівлю цього обсягу”.

“Без одного з трьох партнерів ніякого газотранспортного консорціуму створити не вийде. А оскільки є три партнери, то, відповідно, у кожного є свої інтереси, і процес досягнення домовленостей ускладнюється”, - сказав М.АЗАРОВ.

Коментуючи пропозицію голови уряду РФ Володимира ПУТІНА об`єднати російський “Газпром” і “Нафтогаз України”, М.АЗАРОВ зазначив: “Це був не жарт. Процес створення транснаціональних об`єднань характерний для глобальної економіки. Тільки у нас його штучно політизують. Але я завжди підкреслюю, що необхідно все прорахувати за одним «залізним» принципом: наскільки це відповідає стратегічним інтересам України”.

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З 16 по 23 липня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти практично не змінилися.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 16 по 23 липня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на Бензин А-80 – збереглися на рівні 6,93 грн./л; на бензин А-92 – збереглися на рівні 7,29 грн./л; на бензин А-95 – виросли на 0,1%, з 7,61 до 7,62 грн./л; на дизельне паливо – виросли на 0,1%, з 6,85 до 6,86 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Сьогодні технологічні установки ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанський НПЗ, Луганська обл.) були виведені на технологічний режим після позапланової зупинки в результаті повного припинення подачі електроенергії.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зі зв`язків з громадськістю ТОВ «ТНК-ВР Коммерс».

У повідомленні наголошується, що завод відновив випуск бензинів і дизельного палива, перші партії нафтопродуктів вже пройшли паспортизацію і направлені на внутрішній ринок для забезпечення потреб у паливі власної збутової мережі компанії і партнерів.

«Працівники ЗАТ «ЛИНИК» гідно упоралися з інцидентом. Завдяки професійним діям фахівців компанії вдалося уникнути негативних наслідків аварійної зупинки. Ми маємо намір детально проаналізувати що трапилося і зробити кроки щодо недопущення подібних інцидентів надалі», - відзначив голова правління ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідье КАЗИМИРО.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 17 на 18 липня всі установки ЗАТ «ЛИНИК» були аварійно зупинені в результаті повного припинення подачі електроенергії з боку ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання».

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Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що кошти, одержані від підвищення тарифів на газ, підуть на збільшення видобутку газу в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

«Головна мета оптимізації тарифів – вивести їх на економічно обгрунтований рівень і за рахунок цього одержати додаткові кошти для того, щоб збільшити власний видобуток і не годувати іноземного виробника, а давати можливість заробляти гроші людям в нашій країні», - сказав Ю.БОЙКО.

Він відзначив, що в Україні склалася непроста ситуація, коли вона вимушена купувати більше імпортного газу.

«У нас дійсно склалася складна ситуація, оскільки ми мусимо купувати більше імпортного газу. І це було головною причиною, що МВФ нам дорікав: ви не розвиваєте власний видобуток (газу), виходячи з того, що низька ціна. Я хочу нагадати, що у нас середня ціна реалізації по країні була 580 грн. за тисячу кубів. При цьому росіяни, які видобувають 600 млрд. кубів газу, а не 20, як ми, продавали своєму споживачеві, своєму населенню в Білгородській області поряд з нами, газ по 870», - зазначив Ю.БОЙКО.

Водночас, за його словами, навіть після підвищення тарифів вартість газу для населення в Україні буде нижча, ніж в Європі й у пострадянських країнах.

Міністр також розповів, куди будуть спрямовані кошти, одержані після підвищення тарифів.

«Вони (кошти) підуть на збільшення видобутку газу у власній країні. Приблизно 1 млрд. 200 млн. цього року підуть на освоєння ліцензій, які належать державі – в Азовському і Чорному морях. Це Суботино, Штормове, Одеське, всі родовища, які, на нашу думку, за умови вкладення грошей дадуть додаткову кількість газу і дозволять нам забезпечити нашого споживача своїм газом, а не переплачувати за кордон», - заявив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.

Соцполітика

Кабінет міністрів України постановою № 624 від 21 липня затвердив заходи з організації роботи з надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.

Текст відповідної постанови за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд постановив, що закупівля товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виготовленням повідомлень про надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком, бланків документів для надання таких субсидій і зразків їхнього заповнення, здійснюватиметься за процедурою закупівлі в одного учасника за погодженням з Міністерством економіки.

Кабмін доручив Міністерству фінансів збільшити Міністерству праці та соціальної політики видатки на виготовлення матеріалів за бюджетною програмою "Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України" в сумі 6,596 млн. грн. шляхом зменшення видатків за бюджетною програмою "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань".

Уряд доручив Міністерству праці та соціальної політики до 23 липня затвердити форми заяви про надання житлової субсидії за спрощеним порядком та декларації про доходи і майновий стан осіб, які звернулися за наданням такої субсидії, а також забезпечити виготовлення повідомлень про надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком, бланків документів для надання таких субсидій і зразків їхнього заповнення.

Згідно з постановою уряду, Пенсійний фонд повинен до 6 серпня забезпечити надсилання пенсіонерам матеріалів для призначення житлових субсидій.

Як повідомляв УНІАН, уряд на засіданні 14 липня затвердив заходи з посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу і 10% - для непрацездатних громадян.

Транспорт

Уряд до 1 листопада 2010 року подовжив державну реєстрацію мопедів без подання документів про правомірність їх придбання.

Про це йдеться в оприлюдненій на Урядовому порталі постанові Кабінету міністрів України "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371".

Зокрема, уряд постановив, що перша державна реєстрація мопедів до 1 листопада 2010 року може проводитися без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.

Як повідомляв УНІАН, уряд Юлії ТИМОШЕНКО у грудні 2009 року зобов`язав Міністерство внутрішніх справ з 1 січня 2010 року забезпечити проведення державної реєстрації мопедів.

Уряд дозволив до 1 липня 2010 року проводити першу державну реєстрацію мопедів, придбаних до запровадження держреєстрації, без подання документів, що підтверджують правомірність їх придбання, за встановленою процедурою після проведення Державною автомобільною інспекцією відповідних перевірок.

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Столична ДАІ просить водіїв упродовж чотирьох днів, 25, 26, 27 і 28 липня, коли у Києві з візитом перебуватиме патріарх Московський КИРИЛ, утриматись від поїздок через центр міста.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ ГУМВС України в м. Києві, заплановані під час візиту заходи в основному проходитимуть в центральній частині міста, тому, Державтоінспекція і рекомендує водіям по можливості у зазначені дні утриматись від поїздок через центр столиці.

Державтоінспекція радить водіям, як і завжди у такому випадку, бути уважними, неухильно дотримуватися сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, а також не залишати транспорт з порушенням правил паркування, йдеться у повідомленні.

Погода

Лише 11,6% українців не потерпають від спеки. Про це свідчать передані агентству УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Згідно із дослідженням, більшість українців (78,3%) потерпає від спеки. Тільки кожен десятий (11,6%) не має негативних відчуттів, пов`язаних зі спекою, і майже такій самій кількості респондентів (10,1%) важко відповісти на це запитання.

Більше половини громадян (56,2%) рятуються від спеки, вживаючи більше рідини. Майже чверть (24,5%) прагнуть уникати виходу на вулицю, а кожен п`ятий (21,6%) більше перебуває на природі. Змінили режим харчування у зв`язку зі спекою 18,6% респондентів, а 16,5% вважають за краще виїхати з міста. При цьому кожен десятий українець (11,1%) нічого не робить через спеку і веде звичний спосіб життя. Важко відповісти на це запитання 12,4% опитаних.

Значна частина українців (61,3%) вважають, що спека позначилася на їх здоров`ї. З них 39,8% відповіли "швидше так" на це запитання, 21,5% - "точно так". Заявив, що спека не вплинула на його здоров`я, кожен п`ятий опитаний (21,4%). З них 15,6% відповіли "швидше ні" на це запитання, 5,8% - "точно ні". Важко відповісти на це запитання 17,3% респондентів.

Переважна більшість українців (88,2%) вважає, що людина несе відповідальність за зміну клімату, глобальне потепління. З них відповідь "швидша так" дали 55,8%, "точно так" - 32,4% опитаних. При цьому кожен десятий респондент (10,5%) вважає, що за зміну клімату людина відповідальності не несе. З них 8,6% відповіли на це запитання "швидше ні", 1,9% - "точно ні". Важко відповісти на запитання 1,3% опитаних.

Чекають значних змін клімату найближчими роками 37,2% українців. Незначних змін чекають 33,7% респондентів, а 7,6% не чекають змін клімату взагалі. Важко відповісти на це запитання 21,5% опитаних.

Опитування проводилося 20-21 липня. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 800 респондентів віком від 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,8%.

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Завтра вранці та вдень у західних областях України очікуються грозові дощі, місцями град та шквали 17-22 м/с, в окремих пунктах 25 м/с, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі.

На решті території без опадів, лише вдень в Криму та Приазов`ї місцями короткочасний дощ, гроза, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 28-33°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Київській області у суботу утримається суха та спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 28-33°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У Києві температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, у Дніпрі біля Києва 28°.

(УНІАН)