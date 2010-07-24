Держказначейство заборонило тринькати бюджетні кошти

Держказначейство довело до відома розпорядників бюджетних коштів, що не виділятиме кошти на закупівлю автомобілів, меблів, а також ремонт державних приміщень.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Він відзначив, що таке рішення Держказначейство ухвалило на виконання доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА від 21 липня.

«Держказначейство офіційно повідомило всіх одержувачів і розпорядників бюджетних коштів про те, що не здійснюватиме фінансування на ці цілі. Таке рішення ухвалене на виконання доручення прем`єр-міністра у зв`язку з необхідністю економії і ефективного використання державних коштів», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня М.АЗАРОВ дав доручення Держказначейству припинити фінансування із загального і спеціального фондів відповідних розпорядників коштів, якщо ці кошти планується використати на закупівлю автомобілів, меблів і проведення ремонтів.

Він відзначив, що питання підготовки бюджету наступного року обговорював напередодні з Президентом, і Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що бюджет наступного року має бути дуже економним. «Президент підкреслив, що цей бюджет має виконувати стабілізуючу роль, бути бюджетом жорсткої економії і ефективного використання коштів. У зв`язку з цим я звертаюся до членів Кабінету міністрів, керівникам міністерств і відомств з вимогою навіть не планувати використання коштів на придбання нових службових автомобілів, дорогої техніки, меблів, не допускати витрачання коштів на ремонти кабінетів тощо. Це саме торкається і бюджетних коштів поточного року», - сказав прем`єр.