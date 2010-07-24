ЄБРР підвищив прогноз зростання ВВП Вірменії до 4,6%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підвищив з 4,5 до 4,6% прогноз зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) Вірменії до кінця 2010 року, повідомляє РІА Новості із посиланням на вірменське агентство економічної інформації АРКА.

"У останні місяці у Вірменії зафіксовано значне зростання економіки, що обумовлене відновленням грошових переказів, а також істотним фінансуванням з боку міжнародних фінансових установ", - говориться в доповіді.

Прогноз по зростанню економік Азербайджану, Білорусії, Грузії, Молдавії, України на кінець 2010 років також був підвищений до 4,6%. ЄБРР відзначає, що сприятливим чинником для згаданих країн було зростання цін на сировину і підвищення довіри інвесторів до ринків, проте їх економіки все ще залишаються надзвичайно уразливими.

В той же час, ЄБРР знизив прогноз по зростанню ВВП країн Східної Європи і Кавказу, що розвиваються, в 2011 році з 4,2 до 3,9%. Пониження прогнозу торкнулося більшості країн Південно-східної Європи, подолання рецесії для яких виявиться дуже важким завданням, вважають експерти ЄБРР.

Проте виключенням в цій групі країн стала Туреччина, прогноз по зростанню економіки якої був збережений на колишньому рівні.