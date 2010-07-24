Москва готова інвестувати в сервіс і здравниці Криму

Сімферополь. 24 липня. УНІАН. Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ і мер Москви Юрій ЛУЖКОВ підписали програму співпраці між урядами російської столиці і Кримської Автономії на 2011-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, у програмі, зокрема, міститься пункт про вивчення можливостей інвестування московських підприємницьких структур і уряду столиці Росії в кримські підприємства харчової промисловості, сільське господарство, будівництво житлових комплексів, санаторіїв, готелів, а також програму розвитку малої авіації і яхтового туризму.

Відповідно до програми, московські школярі і ветерани Великої Вітчизняної війни зможуть відпочивати у здравницях півострова на основі прямих договорів туроператорів Москви з кримськими санаторно-курортними установами.

«Є маса питань, в яких ми можемо обмінюватися досвідом, наприклад, в охороні здоров`я... У програмі навіть є пункт відкрити в другій половині наступного року в Москві магазини, де реалізовуватиметься кримська продукція. Розглядатимемо проект будівництва мосту Керч-Кубань і багато інших питань», - сказав В.ДЖАРТИ журналістам після підписання документа в Сімферополі.