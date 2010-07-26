Стрес-тест не пройшли 7 з 91 банку Європи

Ключевой тест на устойчивость не прошли 7 из 91 европейского банка. В общей сложности, чтобы поправить свое финансовое положение, им предстоит привлечь дополнительно 3,5 млрд евро. В то же время в ЕС уже заявили, что эти результаты "подтвердили общую жизнестойкость" банковской системы континента.

Проверку провел базирующийся в Лондоне Комитет европейских банковских наблюдателей при участии Европейского центрального банка /ЕЦБ/. Комитет объединяет глав центральных банков 27 стран-членов ЕС и ряда национальных надзирающих структур, и является консультативной структурой при Еврокомиссии.

Согласно опубликованному в пятницу после закрытия сессии на фондовых и товарных биржах Европы заявлению Комитета, коэффициент достаточности основного капитала 7 из 91 банка упадет ниже минимальных 6 проц при двух рассчитывавшихся в рамках тестов сценариях. Они предполагали возвращение фазы масштабного экономического спада, падение индексов фондовых рынков на 20 проц и быстрое обесценивание государственных облигаций ряда стран ЕС. Тем не менее, данный сценарий не предусматривал дефолта стран ЕС по своим обязательствам.

"Крупнейший провал" среди финансовых учреждений продемонстрировал германский Hypo Real Estate. Однако такое развитие событий ожидалось аналитиками. На волне последнего финансового кризиса он оказался под контролем германского правительства. Но это обстоятельство одновременно исключает теперь вариант реального банкротства этой структуры. Все остальные 13 банков Германии, участвовавшие в проверке, продемонстрировали достаточный "запас прочности".

Среди не сумевших успешно пройти проверку по самым мрачным сценариям - сразу 5 банков Испании.

В Великобритании, Италии, Франции, по уже раскрытой информации, все протестированные крупнейшие кредитные учреждения прошли тесты успешно.

Решение о проведении этой проверки было принято июньским саммитом ЕС на пике кризиса европейских суверенных облигаций, когда мировой рынок частного заемного капитала поставил под вопрос надежность государственных бумаг ряда стран-членов ЕС, в первую очередь Греции, Португалии, Испании и Ирландии. Задачей тестов было установить, насколько прочен европейский банковский сектор и способен ли он выстоять в случае новых кризисных потрясений. Предполагалось также выявить банки со слабыми активами. Им в ближайшие месяцы придется повышать устойчивость путем привлечения нового капитала, передает ПРАЙМ-ТАСС.