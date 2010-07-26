Чистий прибуток «Дельта Банку» скоротився у 4 рази

Чистий прибуток АТ «Дельта Банк» в II кварталі 2010 р. скоротився у 4 рази, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і на 1 липня склав 1,525 млн. грн.

Про це йдеться у квартальному звіті банку, розміщеному в газеті «Голос України» №135 від 23 липня 2010 р.

Активи банку з початку року скоротилися на 4% і на 1 липня 2010 р. склали 8,155 млрд. грн., зобов`язання – також на 4% - до 7,561 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів виросли на 15% - до 4,842 млрд. грн., власний капітал – на 1% - до 594,159 млн. грн.

Розмір статутного капіталу банку з початку року не змінювався і складає 510 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «КБ «Дельта» зареєстроване 9 лютого 2006 року, одержало ліцензію Національного банку України 20 квітня 2006 року.

На початку жовтня 2009 р. ТОВ «КБ «Дельта» реорганізувалося в публічне акціонерне товариство (ПАТ). Чистий прибуток «Дельта Банку» в 2009 році скоротився у 8 разів – до 8 млн. грн.