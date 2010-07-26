Міжбанк: котирування 7,8930/7,8970 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8930/7,8990 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,8930/7,8970 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2603/0,2607 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2601/0,2604 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,3175 рубля за долар (-0,0085).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2930/1,2932 дол./євро, а до 12:00 знизилися до 1,2898/1,2900 грн./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2055/10,2160 грн./євро, до 12:00 ціни впали – 10,1795/10,1870 грн./євро.