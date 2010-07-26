На ринку депозитів фізосіб знову знижуються ставки

На ринку депозитів фізичних осіб знову спостерігається зниження відсоткових ставок.

Про це повідомила у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, здебільшого це торкнулося вкладів к гривні. Середня відсоткова ставка щодо вкладів з терміном розміщення 1 місяць впала на 0,48 пункти, на 3 місяці – на 0,62 пункти, 6-12 місяців – на 0,46 пункти. Середня ставка по депозитах у доларах США на термін 1 місяць знизилася на 0,15 пункти, на 3-12 місяців – на 0,2 пункти. Щодо вкладів к євровалюті, найістотніше подешевшали депозити на короткі терміни 1-3 місяців (ставка впала на 0,25 пункти).

Як відзначила Н.СИНЯВСЬКА, відсоткові ставки по депозитах у гривні на сьогодні встановилися на рівнях: на термін 1 місяць – від 9 до 14% річних; на 3 місяці – від 9,5 до 15,5%; на 6 місяців – від 11,5 до 16,7%; на 12 місяців – від 12,5 до 17,6%. Умови щодо вкладів у доларах США такі: на термін 1 місяць – від 3 до 7,5% річних; на 3 місяці – від 3,5 до 8,75%; на 6 місяців – від 4,5 до 9,75%; на 12 місяців – від 5,5 до 10,25%. Ставки по депозитах в євровалюті перебувають у таких межах: по вкладах на термін 1 місяць – від 1 до 6% річних; на 3 місяці – від 1,45 до 7,75% річних; на 6 місяців – від 1,7 до 8,5%; на 12 місяців – від 1,95 до 9%.

На думку експерта, більш активному зниженню ставок по гривневих депозитах сприяє надлишок ресурсів у національній валюті, оскільки багато вкладників зараз переорієнтовуються на заощадження у гривні, а також зниження ціни ресурсів з альтернативних джерел (наприклад, міжбанківський ринок).