Міжбанк: котирування 7,8950/7,8970 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8930/7,8990 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,8930/7,8970 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,8950/7,8970 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8960 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2603/0,2607 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2601/0,2604 грн./рубль. На час закриття ціни піднялися – 0,2602/0,2605 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль дещо підвищився і становив 30,3299 рубля за долар (-0.0039).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2930/1,2932 дол./євро, а до 15:00 зросли до 1,2940/1,2942 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2055/10,2160 грн./євро, до 12:00 ціни впали – 10,1795/10,1870 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли рівня 10,1905/10,1960 грн./євро.