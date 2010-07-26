«Ощадбанк» скоротив прибуток на 51,5%

ВАТ «Ощадбанк» (Київ) в II кварталі 2010 року скоротило прибуток на 51,5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 365,249 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, за звітний період активи банку скоротилися на 2% і на 1 липня 2010 року склали 58,747 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 1%, до 44,101 млрд. грн., зобов`язання – на 3%, до 42,205 млрд. грн. Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 13,892 млрд. грн., власний капітал збільшився на 1% – до 16,543 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.