Золото зупинило ріст

Ціни на золото стабільні у понеділок, оскільки результати стрес-тестів європейських банків відповідали очікуванням і знизили привабливість золота як надійної інвестиції, повідомляє Рейтер.

У 13.55 МСК золото торгувалося по $1.188,80 за унцію в порівнянні з $1.189,05 на закриття торгів у п`ятницю, а ф`ючерси з поставками в серпні в Нью-Йорку додали $0,70 до $1.188,50 за баррель.

"Коли ціни опустилися нижче $1.200, підвищився попит з боку ювелірів", - сказав аналітик Credit Agricole Робін Бхар, додавши, що інвестори, дізнавшись результати стрес-тестів європейських банків, переключилися на більш ризиковані активи.

З 91 банку лише сім не пройшли тести, і це укріпило довіру інвесторів до банківської системи.

"Чинники, які сприяють зростанню цін на золото, не зникли, - сказав Бхар. - Просто вони відійшли на другий план, оскільки побоювання, пов`язані з банками і рівнями заборгованості, на якийсь час стихли".

На початку червня ціни досягли абсолютного рекорду $1.264,90 за унцію на тлі хвилювань з приводу суверенної заборгованості в єврозоні.

Запаси найбільшого в світі "золотого" ETF-фонду SPDR Gold Trust у п`ятницю залишилися на рівні 1.302,046 тонни в порівнянні з рекордними 1.320,436 тоннами 29 червня.

Інвестори чекають на дані про продажі житла в США за червень.