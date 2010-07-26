Альфа-банк» пролонгував кредит КГГА

ПАО «Альфа-банк» пролонгував кредит на 750 млн. грн., наданий Київській міській державній адміністрації (КГГА).

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Нагадаємо, в квітні минулого року КГГА взяла кредит у розмірі 750 млн. грн. у «Альфа-банка» і 150 млн. грн. – у банку «Хрещатик» для погашення заборгованості перед АЕК «Київенерго».

За інформацією прес-служби, «Альфа-банк» спочатку надавав вказані кошти під 21,5% річних, але за час дії кредитного договору ставка знижувалася тричі і на липень 2010 року вона складає 16% річних.

У повідомленні також йдеться про досягнуті домовленості щодо реструктуризації кредитів комунальним підприємствам міста – Київському метрополітену і «Київпастрансу».

«У зв`язку з невчасним виконанням зобов`язань позичальниками банк був вимушений удатися до штрафних санкцій, підвищивши процентні ставки за кредитами. Згідно умовам реструктуризації ставки за кредитами знижені до ринкового рівня», – сказано в повідомленні.

При цьому прес-служба банку не надає детальної інформації про умови видачі та пролонгації вказаних кредитів.

Довідка УНІАН. ПАО «Альфа-банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку склали 27,167 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,843 млрд. грн., зобов`язання – 24,037 млрд. грн., капітал банку – 3,716 млрд. грн., власний капітал – 3,129 млрд. грн.