Профіцит платіжного балансу України становить 4,4 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України за підсумками першого півріччя 2010 року (попередні дані) становив 4,4 млрд. дол. проти дефіциту в 7,271 млрд. дол. у січні-червні 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, в червні ц.р. профіцит зведеного платіжного балансу в 2,8 млрд. дол. був максимальним з початку фінансової кризи і другим за всю історію України (після листопада 2005 року, коли були продані «Криворіжсталь» і банк «Аваль»).

«Головний внесок у формування такого профіциту був забезпечений за рахунок залучення урядом кредиту від російського банку «ВТБ» з метою фінансування бюджетного дефіциту (2 млрд. дол.)», – говориться в повідомленні.

Профіцит поточного рахунку в червні ц.р. залишався близьким до рівня двох попередніх місяців – 195 млн. дол.

За січень-червень 2010 року профіцит поточного рахунку становив 472 млн. дол. порівняно з дефіцитом у 835 млн. дол. у першому півріччі 2009 року.

«Збільшення профіциту торгівлі послугами виступає головним чинником покращення стану поточного рахунку. У першій половині року профіцит становив 1,9 млрд. дол. порівняно з 0,5 млрд. дол. у відповідному періоді минулого року.

В основному це було викликано збільшенням надходжень від транспортування природного газу в 2,5 разу (за рахунок зростання як тарифів, так і обсягів постачань)», – відзначають в НБУ.

У червні 2010 року профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій становив 2,6 млрд. дол., за січень-червень ц.р. – 4 млрд. дол. (у першому півріччі 2009 року дефіцит становив 6,4 млрд. дол.).

За даними Нацбанку, одним із чинників профіциту фінансового рахунку став значний обсяг надходжень прямих іноземних інвестицій (сальдо – 755 млн. дол.). Приплив спостерігався як у банківській системі (283 млн. дол.), так і в інших секторах економіки. Проте в цілому за січень-червень ц.р. приплив інвестицій залишається невисоким – лише 2,3 млрд. дол. (на 4,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 року), з яких надходження до банківського сектора становили 39%.

У червні 2010 року позитивне зведене сальдо платіжного балансу у розмірі 2,8 млрд. дол. дозволило продовжити процес відновлення резервних активів. Їх обсяг станом на 1 липня 2010 року становив 29,5 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 4,9 місяця майбутнього періоду.