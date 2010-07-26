В Україні заборгованість із зарплати в червні скоротилася на 5%

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в червні 2010 року скоротилася на 5% і на 1 липня ц.р. становила 1,792 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, з початку року заборгованість із виплати зарплати зросла на 22%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 липня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві.

Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 липня ц.р. становила 349,477 млн. грн. (з початку року зросла на 31%, у червні – на 7%), у Луганській – 173,806 млн. грн. (з початку року зросла на 31%, у червні – на 1%), у Харківській – 152,486 млн. грн. (з початку року зросла на 28%, у червні – скоротилася на 9%). На третьому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України перебуває Київ – 159,95 млн. грн. (з початку року зросла на 14%, у червні – скоротилася на 1%).

У Держкомстаті відзначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване у всіх областях України, крім Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської.

Тільки у Чернівецькій області заборгованість із виплати зарплати на 1 липня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн. – 7,008 млн. грн. (з початку року зросла на 23%, у червні – скоротилася на 10%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість із виплати зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані із заборгованості із зарплати на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.