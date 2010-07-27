Міжбанк: котирування 7,8910/7,8980 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,8910/7,8980 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися до 0,2610/0,2613, котирування щодо євро-гривні зросли до 10,2655/10,2770. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3004/1,3006 (понеділок - 1,2930/1,2932).

У понеділок, 26 липня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8960.