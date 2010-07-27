НБУ скоротив прибуток більш ніж утричі
11:54, 27 липня 2010Фінанси
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За підсумками 2009 р.
Національний банк України (НБУ) в 2009 році, порівняно з 2008 роком, скоротив прибуток у більш ніж три рази – до 2,877 млрд. грн. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті НБУ консолідованій фінансовій звітності Нацбанку за 2009 рік.
При цьому чистий процентний прибуток минулого року становив 15,2 млрд. грн., чистий комісійний прибуток – 466 млн. грн.
Витрати на утримання персоналу Нацбанку в 2009 році становили 1,318 млрд. грн., адміністративно-господарські витрати – 548 млн. грн., чисте збільшення резервів – 13,249 млрд. грн.
За даними НБУ, в 2009 році авансом були перераховані до Державного бюджету 608 млн. грн. перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Нацбанку за минулий рік.
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