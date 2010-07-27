Міжбанк: котирування 7,8940/7,8955 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,8910/7,8980, на 12:00 звузився спред 7,8940/7,8955 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2610/13, на 12:00 ціни знизилися 0,2609/12. У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 30,2361 (-0.0938).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3004/06, а на 12:00 знизилися 1,2999/1,3001. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,2655/10,2770, на 12:00 ціни знизилися 10,2660/10,2725.