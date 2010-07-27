Готівковий курс долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – по 7,90 грн./дол. Курс купівлі/продажу практично не змінився порівняно з 26 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,8600-7,8930 грн./дол., з продажу – в межах 7,8970-7,9100 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,6% відучора і сьогодні становить 10,1574/10,3149 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,9500-10,2400 грн./євро, з продажу – в межах 10,2400-10,4000 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 26 липня зріс на 0,1% і сьогодні становить 0,2523 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,2% - до 0,2610 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2580 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2670 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва проти вчорашнього дня знизився на 0,01% і становить 7,8758 грн./дол., курс продажу практично не змінився – 7,91 грн./дол.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,8600-7,8900 грн./дол., з продажу – в межах 7,8970-7,9100 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,51% і сьогодні становить 10,1572 грн./євро, продажу – на 0,56% - до 10,2957 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,9500-10,2400 грн./євро, з продажу – в межах 10,2500-10,3700 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці зріс на 0,2% порівняно з 26 липня і сьогодні становить 0,2523 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,32% - до 0,2612 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2580 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2670 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,86/7,91 грн., євро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,860/7,900 грн., євро – 9,900/10,40 грн., рубль – 0,252/0,260 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,860/7,904 грн., євро – 10,10/10,40 грн., рубль – 0,255/0,263 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 27 липня, становить: гривні до долара США – 7,8952, до євро – 10,2093, до російського рубля – 0,2506.