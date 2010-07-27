Відновлення кредитування фізосіб набирає обертів

Тенденція відновлення кредитування українськими банками фізичних осіб наразі поступово набирає обертів.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

При цьому, підкреслила вона, «банки зберігають досить жорсткі умови з відбору позичальників, вважаючи за краще кредитувати найбільш платоспроможних, а також тих, хто має позитивну кредитну історію».

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, Державна іпотечна установа в рамках урядових заходів щодо відновлення ринку іпотечного кредитування розробила низку пропозицій за напрямками своєї діяльності. Це стосується рефінансування іпотечних кредитів, фінансування забудовників з метою забезпечення завершення будівництва недобудованих об`єктів, а також пілотного проекту з будівництва житла економ-класу за участю органів місцевого самоврядування.

За словами експерта, ці заходи спрямовані на розморожування іпотечного кредитування, яке на сьогодні практично припинено. «Пропоновані зараз банками умови кредитування (термін кредитування 5 років, авансовий платіж 50%, ставки в межах 24-28% річних) є непідйомними для більшості потенційних позичальників, тож без реалізації подібних заходів відновлення іпотеки неможливе», - вважає Н.СИНЯВСЬКА.

Експерт повідомила, що в секторі автокредитування продовжується пожвавлення, кількість учасників зростає, умови стають менш жорсткими. Умови автокредитування такі: реальна процентна ставка від 21,99 до 26,75% річних, при цьому розмір одноразової комісії за надання кредитів коливається від 1,5% до 3% від суми кредиту, середній термін кредитування - 5 років, середній розмір авансового платежу - 40% від вартості автомобіля.

За інформацією Н.СИНЯВСЬКОЇ, умови кредитів на споживчі цілі зараз такі: під заставу нерухомості на строк до 5 років, у розмірі, що не перевищує 40% від вартості застави, середня ставка - 25,56% річних; під заставу депозиту термін кредитування дорівнює терміну дії депозиту, ставка – «плюс» 3-6% річних до ставки депозиту у випадку, якщо депозит розміщено в гривні, «плюс» 5%-11% для застав у вигляді депозиту в іноземній валюті.

Експерт додала, що учасники власних зарплатних проектів кредитуються на термін 1-2 роки, в розмірі 3-5 окладів. Багато банків знизили процентну ставку за даним продуктом. Тепер кредити «зарплатникам» надаються під ставку від 23 до 36% річних, але при цьому ряд банків зберігають додаткову комісію за зняття грошей із карткового рахунку в розмірі від 1 до 2,5% від суми зняття.