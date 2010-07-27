НБУ збільшив обсяги золота у резервних активах

Національний банк України в офіційних резервних активах (міжнародних резервах) за перше півріччя 2010 року збільшив обсяги золота на 0,806% - до 0,876 млн. тройських унцій, у номінальному виразі – на 14% - до 1082,72 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

При цьому за січень-червень ц.р. питома вага золота в міжнародних резервах НБУ скоротилася з 3,75% до 3,67%.

Станом на кінець червня ц.р. обсяг іноземних конвертованих валют у резервах Нацбанку становив 28 млрд. 430,03 млн. дол., у т.ч. цінні папери – 16 млрд. 623,73 млн. дол., валюта і депозити – 11 млрд. 806,30 млн. дол.

Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді впродовж півріччя залишається незмінною – на рівні 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичень на кінець півріччя становили 10,68 млн. дол. (на початок ц.р. – 63,03 млн. дол.).

Обсяг золота, яке не включається в офіційні резервні активи, на кінець червня ц.р. становило 19,99 млн. дол.

За даними Нацбанку, обсяги міжнародних резервів за січень-червень 2010 року збільшилися на 16,76% - до 29 млрд. 523,46 млн. дол.

Довідка УНІАН. Монетарне золото - це запаси золотих злитків світового стандарту, які зберігаються в державній скарбниці України. Монетарне золото входить до складу міжнародних резервів і враховується за вагою в тройських унціях і за вартістю.

Банківські метали - це запаси золота, яке не є монетарним, срібла, платини та паладію, які зберігаються в держскарбниці.

Дорогоцінні метали включають злитки золота, які не відповідають певним стандартам, брухт золота та інших металів і враховуються за собівартістю у складі запасів матеріальних цінностей.