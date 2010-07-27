Міжбанк: котирування 7,8930/7,8960 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8910/7,8980 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,8940/7,8955 грн./дол. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 7,8930/7,8960 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8952 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2613 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2609/0,2612 грн./рубль. На момент закриття ціни встановилися на рівні 0,2609/0,2612 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль трохи підвищився і становив 30,24 рубля за долар (-0,0899).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3004/1,3006 дол./євро, а на 15:00 пошли вгору – 1,3020/1,3022 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2655/10,2770 грн./євро, на 12:00 ціни знизилися – 10,2660/10,2725 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH опустилися до 10,2640/10,2720 грн./євро.