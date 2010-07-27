Янукович підписав закон про держзакупівлі до Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон України «Закон України «Про внесення змін до Законів України «Про здійснення державних закупівель» та «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон сприятиме якісній організації підготовки до європейського футбольного форуму.

Зокрема, документ спрощує деякі процедури та направлений на більш ефективне використання бюджетних коштів, своєчасну підготовку України до чемпіонату і виконанню взятих на себе зобов’язань.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 8 липня.

Документом передбачено, що закупівля товарів, робіт і послуг за кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні Євро-2012, може здійснюватись за процедурою закупівлі в одного учасника без погодження з уповноваженим органом у сфері закупівель, відповідно до чого замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.