ДПАУ прогнозує виконання плану надходжень податків

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) прогнозує виконання у липні поточного року плану з надходжень податків і зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови ДПАУ Сергій ЛЕКАРЬ.

«У нас є всі шанси на виконання, ми маємо деякі, скажімо, можливості забезпечити виконання і вживати всіх необхідних заходів із забезпечення цього», – сказав він.

За його словами, у липні ц.р. план зі збору податків і зборів до бюджету для ДПАУ визначений на рівні 9,9 млрд. грн.

«Є деякі проблеми, тому що деякі підприємства скоротили надходження, зробили деяку експортну продукцію, не одержали відповідні кошти, у зв`язку з чим зобов`язання не декларуються, але сьогодні реально ми бачимо виконання (плану з податкових надходжень – УНІАН)», – зазначив С.ЛЕКАРЬ.