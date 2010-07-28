Міжбанк: котирування 7,8915/7,8975 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,8915/7,8975 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2611/0,2614, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,2785/10,2890. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3024/1,3026 (вівторок – 1,3004/06).

У вівторок, 27 липня, Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,8952.