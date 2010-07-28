Азаров: Єдиний казначейський рахунок стабілізовано

На сьогоднішній день стан Єдиного казначейського рахунку стабілізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«На сьогоднішній день можна стверджувати, що стан Єдиного казначейського рахунку остаточно стабілізовано. Залишків на нашому рахунку достатньо, щоб ритмічно, згідно із розписом, фінансувати всі витрати Державного бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що всі розпорядники бюджетних коштів можуть впевнено організовувати роботу згідно із планами і не припускатися збоїв і затримок фінансування.

Разом з тим, наголосив прем`єр-міністр, уряд має право вимагати від розпорядників коштів дотримання фінансової дисципліни.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) станом на 1 липня ц.р. становив 7 млрд. 352 млн. грн.

За даними Держказначейства, залишок коштів на ЄКР у червні збільшився на 34% проти 5 млрд. 478 млн. грн. на 1 червня 2010 року.

Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2010 року становив 1 млрд. 055 млн. грн.