Міжбанк: котирування 7,8935/7,8955 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8915/7,8975, до 12:00 ціни знизилися до 7,8935/7,8955 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/0,2614, до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2610/0,2613. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 30,2369 (-0.0031).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3024/1,3026, а до 12:00 знизилися до 1,3007/1,3009. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,2785/10,2890, до 12:00 ціни знизилися до 10,2675/10,2740.