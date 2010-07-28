Державний борг України досяг 43 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 30 червня ц.р. становив 340 млрд. 658 млн. 757,12 тис. грн., або 43 млрд. 083 млн. 186,68 тис. дол., що на 5,4% більше показника на кінець травня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на зазначену дату становив 216 млрд. 005 млн. 212,63 тис. грн. (63,41% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 27 млрд. 318 млн. 225,95 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 124 млрд. 653 млн. 544,49 тис. грн. (36,59%), або 15 млрд. 764 млн. 960,73 тис. дол.

Державний борг України на кінець червня ц.р. становив 254 млрд. 511 млн. 522,43 тис. грн. (74,71%), або 32 млрд. 188 млн. 127,27 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 143 млрд. 902 млн. 831,11 тис. грн. (42,24%), або 18 млрд. 199 млн. 422,16 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 110 млрд. 608 млн. 691,32 тис. грн. (32,47%), або 13 млрд. 988 млн. 705,11 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 86 млрд. 147 млн. 234,69 тис. грн. (25,29%), або 10 млрд. 895 млн. 059,41 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 72 млрд. 102 млн. 381,52 тис. грн. (21,17%), або 9 млрд. 118 млн. 803,79 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 044 млн. 853,17 тис. грн. (4,12%), або 1 млрд. 776 млн. 255,62 тис. дол.

Упродовж січня-червня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 22 млрд. 754 млн. 635,4 тис. грн. (7,16%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням. При цьому державний зовнішній борг зменшився на 7 млрд. 976 млн. 601,41 тис. грн. (5,87%), державний внутрішній борг зріс на 19 млрд. 538 млн. 614,55 тис. грн. (21,45%).

Гарантований державою борг України зменшився на 4 млрд. 760 млн. 580,56 тис. грн. (5,24%), що пов`язане як зі зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат з погашення гарантованого державного боргу над сумою запозичень.