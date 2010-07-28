У ІІ півріччі економічний ріст в Україні сповільниться

У другому півріччі 2010 р. економічний ріст в Україні сповільниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам керівник аналітичного підрозділу групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» Олександр ВАЛЬЧИШЕН.

«Згідно з нашими оцінками, після упевненого росту в 6,3% протягом першого півріччя темпи реального зростання ВВП в другому півріччі сповільняться до 3,2%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року», - відзначив аналітик. У цілому, за його оцінкою, приріст реального ВВП України цього року складе 4,8%.

На думку експерта, таке очікування щодо економічної динаміки викликане, по-перше, очікуваним уповільненням економічного зростання в світовій економіці, що приведе до зниження темпів промислового виробництва в таких базових і експортно-орієнтованих галузях, як металургія, машинобудування і хімія. По-друге, за словами А.Вальчишена, очікується зниження темпів відновлення внутрішнього попиту через нову бюджетну політику уряду, першочерговим завданням якої є відновлення довіри кредиторів, включаючи, в першу чергу, МВФ.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перше півріччя 2010 року склало близько 6,3%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s прогнозує зростання ВВП України на рівні 3,3% в 2010 році і 4,5% – в 2011 році.

Уряд прогнозує зростання ВВП України в 2010 році на рівні 3,7%.

За оцінками ЄБРР, зростання ВВП України в І кварталі поточного року склало 4,9%, в ІІ кварталі - 2,3%, в 3-му кварталі складе - 2,9%, в 4-му кварталі - 6%.

За даними Адміністрації Президента України, зростання ВВП в січні-травні 2010 року склало 6,1%.