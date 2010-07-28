Міжбанк: котирування 7,8930/7,8960 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8915/7,8975, до 12:00 ціни знизилися до 7,8935/7,8955. На час закриття торгів встановилися такі цінові рівні – 7,8930/7,8960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом – 7,8942 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/0,2614, до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2610/0,2613. На час закриття ціни знизилися до 0,2609/0,2612. У Росії курс долар-рубль дещо знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,2385 (-0,0015).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3024/1,3026, а до 15:00 пошли вниз – 1,2983/1,2985. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2785/10,2890, до 12:00 ціни знизилися до 10,2675/10,2740. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні пішли вниз –10,2550/10,2610.