Збори акціонерів СК «Оранта» не відбулися

Збори акціонерів Національної акціонерної страхової компанії (НАСК) «Оранта», заплановані на 27 липня ц.р., не відбулися через відсутність кворуму.

Як повідомили УНІАН в НАСК «Оранта», реєстрація зборів акціонерів проходила з 10:00 до 12:15 27 липня. На реєстрації зборів були присутні представники ДКЦМФР. У результаті зареєструвалися акціонери і їх представники, які в сукупності володіють маже 14% акцій НАСК «Оранта».

«Реєстраційна комісія визнала збори акціонерів НАСК «Оранта» такими, що не відбулися через відсутність необхідного кворуму (у розмірі 60%)», – повідомили в НАСК «Оранта».

Згідно з повідомленням, на зборах 27 липня планувалося розглянути питання про затвердження порядку денного і регламенту на позачергових загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта», про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта», про відкликання і обрання членів наглядової ради НАСК «Оранта».

При цьому в офіційному повідомленні, розміщеному в газеті «Голос України» №127 від 13 липня ц.р. указувалося, що акціонери (кіпрські компанії Leoberg Holding Limited і Backwood Holding Limited, які, за даними ЗМІ, контролює бізнесмен, власник АТ «Дельта Банк» Микола ЛАГУН), які сукупності володіють більше 10% акцій СК, ініціювали доповнення порядку денного зборів акціонерів наступними питаннями: про відкликання і обрання голови наглядової ради товариства, кандидатів в члени наглядової ради, про відкликання і обрання членів ревізійної комісії, кандидатів в члени ревізійної комісії, про створення і відкликання виконавчого органу, голови і членів правління товариства, про внесення змін і доповнень до статуту, про затвердження статуту в новій редакції, про внесення змін до положень про органи управління і контролю суспільства шляхом викладу їх в новій редакції, про затвердження нової редакції положень про органи управління і контролю, про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства реєстраторові, про розірвання договору на ведення реєстру, про затвердження умов договору на ведення реєстру.

Довідка УНІАН. НАСК «Оранта» заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року компанія носила назву «Укрдержстрах».