Fitch підвищило рейтинг «ПриватБанку» з рівня «B-» до «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» із рівня «B-» до «B». Прогноз за рейтингом – стабільний.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підвищення рейтингу слідує за підвищенням агентством 6 липня 2010 року довгострокових РДЕ України з «B-» до «B» і відображає зниженні ризику макроекономічної й фінансової нестабільності в країні слідом за угодою про нову програму кредитування з МВФ на 14,9 млрд. дол.

Також повідомляється, що підвищення рейтингу «ПриватБанку» відображає деякі ознаки стабілізації показників якості його активів, прийнятні рівні капіталізації за Базельською угодою, комфортнішу позицію ліквідності слідом за значним припливом депозитів, обмежений короткостроковий ризик рефінансування, хорошу прибутковість до відрахувань під знецінення й широку клієнтську базу в країні. Підтримка капіталу й ліквідності, отримана від акціонерів банку й Національного банку України в період глобальної фінансової кризи, також мала позитивний вплив на кредитоспроможність «ПриватБанку».

Водночас Fitch зазначає, що рейтинги банку як і раніше враховують суттєві рівні кредитного ризику зважаючи на недавнє погіршення якості активів, високі рівні концентрації по позичальниках, потенційний значний бізнес із пов`язаними сторонами і суттєве незабезпечене кредитування.

За інформацією Fitch, згідно зі звітністю, рівень проблемних кредитів і реструктурованих/пролонгованих кредитів у банку збільшився до 23,8% до кінця першого кварталу 2010 року (проблемні кредити – 10,6%, реструктуровані/пролонговані кредити – 13,2%) із 7,8% у кінці 2008 року. «Проте це суттєво нижче середнього рівня в 50% згідно зі звітністю рейтингованих агентством банків на кінець 2009 року (в 2008 р. – 12,5%), і відзначаються ознаки стабілізації якості активів «ПриватБанку» в першому кварталі 2010 року. Відношення резерву під знецінення кредитів до сукупних кредитів становило 16,9% у кінці першого кварталу 2010 року згідно зі звітністю за національними стандартами, проте регулятивний показник достатності капіталу перебував на обмеженому рівні в 11,4%, що відображає жорсткіші регулятивні вимоги до розрахунків достатності капіталу. На кінець 2009 року показники достатності капіталу за угодою Basel I були вищими й становили 14,6% (капітал першого рівня) і 17,6% (загальний капітал)», – йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Fitch зазначає, що зростання нового кредитування прискорилося до 14% у першій половині 2010 року (2009 р. – 4%). Водночас у Fitch викликає стурбованість різке збільшення ризиків по нафтотрейдерах, на яких доводилася суттєва частка в 30% кредитів, або 191% власних коштів, на кінець 2009 року. Крім того, кредити, віднесені в звітності по МСФО до незабезпечених або до забезпечених дебіторською заборгованістю, становили значний відсоток – 59% портфеля на кінець 2009 року, що посилює ризики за цими кредитами й стурбованість щодо надійності андеррайтингових процедур. Концентрація по позичальниках залишається високою, і ризики по 20 найбільшим позичальникам дорівнювали 244% власних коштів на кінець першого кварталу 2010 року.

Також зазначається, що фондування продовжує в помітній мірі покладатися на клієнтські рахунки й приток роздрібних депозитів, починаючи з кінця першої половини 2009 року, був суттєвим. Кошти, отримані для підтримки ліквідності від НБУ в четвертому кварталі 2008 року й збільшилися до 11% пасивів на кінець 2009 року, були конвертовані в довгострокові з амортизацією протягом 5 років. На кінець першої половини 2010 року в банку не передбачалося великих погашень коштів, залучених на фінансових ринках, раніше лютого 2012 року, коли настає термін виплат за єврооблігаціями на суму 500 млн. дол. (що дорівнює 5% пасивів на кінець першого кварталу 2010 року).

За інформацією Fitch, потенціал подальшого підвищення рейтингів наразі обмежений складним операційним середовищем і слабкими сторонами кредитоспроможності «ПриватБанку». Пониження рейтингів може відбутися у разі збільшення стурбованості щодо рівня та якості ризиків по пов`язаних сторонах, у разі суттєвого ослаблення в майбутньому якості активів, що призведе до помітного погіршення покриття резервами, без отримання нового капіталу, або ж якщо знову відбудеться відтік роздрібних депозитів, що викличе великий дефіцит ліквідності.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку становили 97,469 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 85,437 млрд. грн., зобов`язання – 86,579 млрд. грн., статутний капітал – 8,86 млрд. грн., власний капітал – 10,89 млрд. грн.

За підсумками другого кварталу 2010 року «ПриватБанк» збільшив чистий прибуток на 55,7% – до 631,2 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.