В Україні середня зарплата у червні підвищилася на 172 грн.

У червні 2010 року середня заробітна плата по Україні підвищилася на 172 грн. порівняно з травнем, і на 1 липня становила 2 373 грн., з початку року – збільшилася на 457 грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в червні порівняно з травнем зросла на 298 грн. – до 3 591 грн. (з початку року збільшилася на 622 грн.), по Київській області – збільшилася на 137 грн. – до 2 414 грн. (з початку року – на 504 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 121 грн. – до 2 618 грн. (з початку року – на 435 грн.), по Дніпропетровській області – збільшилася на 66 грн. – до 2 432 грн. (з початку року – на 409 грн.).